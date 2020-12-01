近期入境台灣的印尼移工，新冠肺炎篩檢呈現陽性的比例居高不下，衛福部長陳時中終於忍無可忍，下令對所有進行集中檢疫的印尼移工執行普篩，抓到23人確診，也凸顯實施入境普篩政策的重要性。對此，台北市議員王世堅直嚴，入井普篩早就該做，並連批衛福部2次「不要再拗了」。

王世堅30日在政論節目《這！不是新聞》中表示，事實上入境普篩事早該做的事情，他也希望衛福部不要再拗這個事情，因為只有在邊境嚴管，國內才可以鬆綁，民眾才能有合理、正常的生活，而且也可以振興國內經濟。

王世堅認為，不能像這一回衛生署突然間靈光乍現去做普篩，「所以我認為不要在拗了」，並指出，這幾個月來就是都要求要入境普篩，而且要篩在剛好的時間點，也就是在隔離14天期滿之後。

王世堅指出，因為入境前在各該國家，境外旅客已經拿到一個證明了，3天內證明健康沒問題，我們在他隔離期滿的14天來做普篩，這是必要的。同時，王世堅也強調，「如果入境普篩衛生署害怕費用高，可以讓人家自費，不是這樣嗎？」

(中時新聞網)