工人整地挖出未爆彈 警方緊急拉封鎖線 12:092020/12/02 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工人在西湖鄉台1線119.3公里旁農地整地時，意外挖出1枚生鏽的未爆彈，警方封鎖現場，並通知軍方未爆彈處理小組處理。（巫靜婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工人在西湖鄉台1線119.3公里旁農地整地時，意外挖出1枚生鏽的未爆彈，警方封鎖現場，並通知軍方未爆彈處理小組處理。（巫靜婷攝） 苗栗縣西湖鄉台1線119.3公里處，2日上午9時許有工人在路旁農地整地時，挖到1枚彈體生鏽的未爆彈，警方不敢大意，立即拉起封鎖線，並通報軍方未爆彈處理小組，趕赴現場處理中。 工人在西湖鄉台1線119.3公里旁農地整地時，意外挖出1枚生鏽的未爆彈，警方封鎖現場，並通知軍方未爆彈處理小組處理。（巫靜婷攝） (中時 ) #未爆彈 #處理 #封鎖線 #工人 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 青山宮爐主壇前鬥毆 警逮4嫌送辦 10:472020/12/02 社會 中四警副分局長受警廣專訪 娓娓道來當前警政重點 10:032020/12/02 社會 上班注意！豪雨釀災 台鐵瑞芳-猴硐單線雙向行駛 08:422020/12/02 生活 歐洲線飆漲 長榮超前部署營運衝 04:102020/12/02 證券．權證 敢做不敢當 蘇揆被抓包 曾明確說：信功很支持政府有國際貿易 11:212020/12/02 政治 國道警官登山失聯尋獲 急救不治 04:102020/12/02 地方新聞 丁小芹低調報到 看守所一口未吃 04:102020/12/02 娛樂新聞 台鐵瑞芳猴硐單線不通 今午恢復 04:102020/12/02 生活新聞 陳其邁百日政績逢工人清淤不治 呂謦煒砲轟 10:342020/12/02 政治 特斯拉殺手！陸國民神車1輛才12萬起 月銷量3連霸 08:572020/12/02 財經 社會熱門新聞 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 - 社會 高雄下水道沼氣害2命 工人妻搥胸崩潰癱倒急診室 - 社會 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 「憨慢」用電腦 調查官請假出國違反國家機密保護法不起訴 - 社會 鴻海尾牙爽中10張股票 男隔月退休上百萬飛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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