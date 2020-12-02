工人在西湖鄉台1線119.3公里旁農地整地時，意外挖出1枚生鏽的未爆彈，警方封鎖現場，並通知軍方未爆彈處理小組處理。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖鄉台1線119.3公里處，2日上午9時許有工人在路旁農地整地時，挖到1枚彈體生鏽的未爆彈，警方不敢大意，立即拉起封鎖線，並通報軍方未爆彈處理小組，趕赴現場處理中。

工人在西湖鄉台1線119.3公里旁農地整地時，意外挖出1枚生鏽的未爆彈，警方封鎖現場，並通知軍方未爆彈處理小組處理。（巫靜婷攝）

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