外傳桃園市長鄭文燦要轉戰台北市長、基隆市長林右昌去選新北市長、新竹市長林智堅選桃園市長；若3人去選別的縣市長，就會面臨提前遷戶籍等問題。名嘴邱明玉對此表示，2020這3個人都有一個致命的點，那就是做好做滿的問題。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》表示，2022台北市長選舉，國民黨這邊，大概就是國民黨立委蔣萬安和國民黨台北市議員羅智強之爭。蔣萬安挾有蠻多的優勢，國民黨確實是把他當作政治金童在保護。而2022這一仗對民進黨來講，確實是一個比較大的考驗。

邱明玉指出，要鄭文燦選台北市長，大概是要卡他的總統之路，才放這個消息。對於現在這3位現任的縣市長，包括鄭文燦、林右昌跟林智堅，他們都有一個致命的部分，就是要做好做滿。因為就是所謂的「韓國瑜效應」，也成為3個人的緊箍咒，現在叫他們去選2022，就沒辦法做好做滿。

邱明玉點出，如果真的要鄭文燦、林右昌、林智堅去選別縣市，就會被說沒有做好做滿，那跟韓國瑜有什麼兩樣。所以她覺得對民進黨來講，確實對這3個人是比較難布局。

(中時新聞網)