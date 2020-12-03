新冠肺炎疫苗已經陸續推出，我國可望在明年第二季施打、即明年3到6月，衛福部部長陳時中指出，台灣目前已在研議「疫苗護照」，會在打疫苗前開始做。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部等部會針對「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」專案報告。
立委賴士葆指出，許多國家已推出疫苗護照，我國是否要比照？陳時中說，台灣也在研議「疫苗護照」，會在打疫苗前開始做。
(中時 )
新冠肺炎疫苗已經陸續推出，我國可望在明年第二季施打、即明年3到6月，衛福部部長陳時中指出，台灣目前已在研議「疫苗護照」，會在打疫苗前開始做。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部等部會針對「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」專案報告。
立委賴士葆指出，許多國家已推出疫苗護照，我國是否要比照？陳時中說，台灣也在研議「疫苗護照」，會在打疫苗前開始做。
(中時 )
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