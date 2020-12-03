同為防疫模範生的越南，睽違了88天沒有本土疫情後，因為空服員而再度出現本土感染，讓空服員的防疫成為焦點，而我國也相繼出現長榮、華航國籍航空公司空服員返國後沒有遵守防疫規定，竟在居家檢疫5天期間外出露營、和親戚吃飯等情事，但根據指揮中心訂出的作業原則，除非航空公司自行處分，中央對空服員根本無法可罰。

據「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，指揮中心先前規定，針對外站返台航空組員，是以專案方式，可將14天居家檢疫縮短為3到5天的彈性規定，若有違反規定，則由航空公司自行決定如何處分。

但因為今天爆出有3名長榮空服員，在居家檢疫期間竟無視規定外出露營還上傳ＩＧ，最後遭到航空公司開除。但中央對於這三人卻沒有辦法依照傳染病防治法開罰。

指揮中心發言人莊人祥坦言，當初訂定專案時，是把空服員當特殊職業，因此沒納入傳防法規範，如今他們被檢舉外出後，要再增加為14天居家檢疫若是在這個期間外出，才能依照傳防法開法。

那疫情至今有多少個沒有守法的空服員？莊人祥表示，目前僅掌握三個月來有5人，至於有多少黑數？則無法得知。他表示，現在會盡快針對這些案例，搜集違規的事實與樣態，今天就已經開始與民航局研議，討論未來要如何嚴管並根據違規事實作後續的開罰。

(中時 )