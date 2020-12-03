美國新冠疫情在進入冬季後日益惡化，2日甚至創下全國共有10萬入院治療的新冠患者。不過，即將下台的川普政府對於疫苗以外的防疫措施似乎不太在意，白宮不僅在連續兩日內在室內開聖誕派對，來賓多半沒戴上口罩，美國國務卿更廣邀9百名貴賓參加國務院在本月的聖誕派對，但也違反了美國疾病管制與預防中心的「避免室內大型聚會」的建議。

Absolutely unbelievable in the middle of a pandemic. Thsee people deserve to get sick.



White House hosts second Christmas party in two days despite warnings https://t.co/3oAe2CMs73 via @MailOnline — EmmaJeanKitty 🐱💙🇺🇸 (@WilkensJane) December 3, 2020

據《每日郵報》報導，即使衛生單位警告避免大規模室內群聚，白宮於2日晚連日開起室內聖誕趴，川普與第一夫人梅蘭妮雅仍歡迎貴賓來到白宮，在社群媒體IG上的照片也顯示參加盛會的十多位貴賓們穿著正式服裝，彼此緊靠著合照，但沒有人有戴上口罩，而在前一天的白宮派對中也出現類似的場景。

一名經常參加共和黨全國委員會的與會貴賓表示，白宮邀請時，並未特別提及任何與疫情相關的防疫措施。正當白宮慶祝聖誕佳節時，除了忽略疫情與防疫規定的同時，美國每日死亡的新冠患者已升至2733人，創下疫情爆發以來的最高紀錄，同時入院治療的新冠患者也超過10萬人。

另外，蓬佩奧也在2日傳出正計畫15日在國務院內的富蘭克林廳舉行聖誕派對，並對9百名貴賓廣發邀請函；不過，國務院發言人表示，官方會全面遵守保持社交間距的規定，與會貴賓也規定須戴上口罩。但這些活動已違反了華府特區的規定，其中指出室內聚會人數必須限制在十人以下。

報導也指出，駐國會醫生莫納漢（Dr. Brian P. Monahan）也於2日警告國會議員與國會工作人員，除了家庭聚會之外，避免參加任何假日活動，以防病毒在國會內擴散，包括即將舉行的白宮國會舞會。

(中時新聞網)