據《紐約時報》2日報導，美國總統當選人拜登可能不會更換聯邦調查局（FBI）局長的人選，現任局長瑞伊可能會在拜登上任之後繼續擔任這一職位。不過另有美媒指出，這點有個前提，那就是，川普總統不能夠搶先在卸任之前開鍘瑞伊。

而拜登目前尚未敲定中央情報局（CIA）局長最終人選，有內部人士則透露，大衛·科恩（David S. Cohen）是最合適的候選人。美媒25日曾指出，拜登傾向提名前總統歐巴馬的國安顧問唐尼倫（Tom Donilon）出任CIA局長，這將是其「中國問題智囊團」成員接掌國安要職的又一人。

美國知情官員表示，拜登不解雇川普任命的FBI局長的做法，遵循了川普上任前執法機構任職人員連續性的慣例。通常情況下，FBI局長的任期長達10年，即使總統黨派發生變化，FBI局長一職的人選並不會發生變化。

11月9日，川普在推特發文開除國防部長艾斯培，並宣布由55歲的國家反恐中心主任米勒代理防長。當時除了艾斯培，FBI局長瑞伊和CIA局長哈絲佩爾，也被美媒點名可能被川普開鍘。川普曾要求瑞伊對拜登次子韓特的商業交易啟動正式調查，但瑞伊未這麼做。哈斯佩爾則反對解密調查「通俄門」源頭的文件，因而招致川普不滿。

(中時 )