陽明海運秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期推動培植優秀產業人才，3日與國立臺灣海洋大學在陽明總公司舉行產學合作備忘錄續約典禮，由陽明鄭貞茂董事長與國立台灣海洋大學許泰文校長代表簽署，冀能藉由產學合作厚植台灣航運競爭力，有利於海運事業永續經營。

陽明與海大產學合作計畫已進行3年，本次續約將再延續原合作架構，透過整體船岸人力培育、產學實習、業界講師授課與提供就業機會等措施，讓學生能夠提早接觸海運工作內容，累積實務經驗，為國家與業界打造航運產業優秀人才團隊；另本次產學合作更擴及雙方技術資源交流、數據與研究成果合理共享，以期達到理論與實務的互補及雙贏。

鄭貞茂表示，雖然海運業是傳統產業，但也是國際化程度極高的產業，更需具備創新思維，包含資訊系統的升級、人工智慧的逐步推廣，讓整體海運流程更簡化順暢；同時，營運船隊如何為環保、地球盡一份心力，讓公司成為環境永續的前鋒，皆需要更多新血的投入，培養人才需從校園做起向下深根，藉由雙方的合作，培育出優秀的人才，透過產業與學術雙邊緊密合作，不僅培養國內專業菁英，也可以讓雙方在產業升級與學術研究上互利互惠，共同成長。

(工商 )