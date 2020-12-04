人在睡眠期間，若嘴巴口乾舌燥，會助長細菌滋長。研究顯示，每天睡一覺起來，口腔內的細菌增加量大約等於10公克糞便的細菌量，要是沒刷牙就吃早餐，等於把10公克糞便吃下肚！

根據《良醫健康網》報導，睡眠時為了不讓口水累積嗆到自己，副交感神經會抑制唾液生成，導致口腔乾燥；試想，少了唾液清洗，細菌便會增加，當你沒刷牙直接吃早餐，等於把這些細菌吃進肚子。

醫師建議養成飯前、飯後都刷牙的習慣，最好在吃飯前刷牙，先去除牙齒表面的牙菌斑，再進行飲食。

另外，一般人的認知中，便秘容易罹患大腸癌，醫師建議多攝取膳食纖維。不過最近卻在多數腸癌患者的腸道內發現「具核梭桿菌」，這是一種時常存在口腔的菌種。

也就是說，因為沒有保持口腔清潔，造成口腔內的細菌進入腸道，大幅提升罹癌風險。醫師強烈建議使用牙線，刷牙也不用太用力，稍微在牙刷上施加力道即可，只要用正確方式刷牙，就能將髒垢清除乾淨。

最後，請確實清潔舌頭，造成口臭的原因，有25%是舌頭沒有清乾淨。

(中時新聞網)