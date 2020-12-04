微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)對新冠疫情預估變樂觀，周四表示明年春季就會有足夠多疫苗，而且「更多數據鼓勵」會讓陰謀論者和其他對疫苗猶豫不決者也接種。但他也提醒，每個人加倍約束自己還有戴好口罩，在未來4~5個月非常重要。

美國周三(2日)單日確診數再次逼近20萬，累計病例已突破1400萬，病故人數也往28萬邁進。比爾蓋茲預期這種情況還會持續，他說：「除非我們能加倍約束自己，否則接下來4到5個月狀況看起來很嚴重。現在人們能做的最有影響力的事，就是專家們之前一再強調的，減少和他人接觸，在任何可能與家人以外的人接觸的地方都戴口罩。」

但他對擊敗疫情變得樂觀，「有很多治療工具進步，很多驚人的疫苗出現。到明年春天，這些工具和疫苗數字會足夠，至少在美國一定夠。這會開始帶來巨大變化，我們會向恢復正常前進。」比爾蓋茲之前曾預估，到明年夏季或秋季美國才能恢復疫情前生活。

如同世界各地，美國也有許多人對疫情、疫苗都抱持懷疑，比爾蓋茲本人甚至也是陰謀論者攻擊對象，但他對這些陰謀論者接受疫苗「充滿希望」。比爾蓋茲說：「他們會受到更多數據的鼓勵。數據將會表現出很多人擁有良好的接種經驗，而且疫苗可以幫助接種的人不至於失去生命。全民接種疫苗的時間表是可以實現的。」

(中時新聞網)