告別人生上半場，你可以過得更快樂健康，「生活隨便過過就好」，這是日本老年醫學專家、照護醫院創辦人大塚宣夫的親身實踐。他在《這樣過日子剛剛好》一書中，以外界看來離經叛道的說法，提出「老了還能快樂的秘訣，就是——不想做的事，從今天開始一件也不要做」。他提出新思維，希望化解人們因金錢、年齡與健康帶來焦慮，更帶領拒絕恐慌、在超高齡時代能開心度過每一天的具體行動。以下為重點書摘：

退休金什麼時候用？就是現在呀！現在就已經是「老後」了

看著周圍的男性陣容，我注意到一件事，那就是：很多人會在退休之後，一旦離開第一線、失去收入，就變得不再花錢了。就算是那些曾經在大企業擔任部長，被認為有一定財產的人，也會把錢過度細分，盡可能減少支出。他們也不再挪出預算穿著打扮，還會不斷重複著「因為現在都靠老人年金來過活」這句話。

意外地，女性倒不會這樣。「有存款的話把它拿來享受就行了」，我覺得這樣想的人有很多。

上了年紀就過著艱苦又簡樸的生活，一直被認為是種「美德」。

確實，在食物和資源分配不多的時代，節約也是對社會的責任。但在現代日本就有點不同了。這是一個有積蓄的人不花錢，世界就無法好好運轉的時代。

和歐美人相比，日本人喜歡存錢，喜歡擁有積蓄。但是，我們是為了什麼，從年輕的時候就開始存錢呢？是為了將來因生病或變老而失去收入時做好準備，沒錯吧？

可是，即便在老了之後的現在，依然不想動用那筆財產，打算在年金可供給的範圍內生活。

我並不是要各位去花費那些自己沒有的錢，也並非要各位把自己累積的財產全部用完。但是，自己辛苦存下來的財產，是不是至少該在有生之年花用一半？

比如你是一名七十歲的男性，現在的平均餘命是十五年。所謂平均餘命，就是說存活十五年的概率是二分之一。因此，將持有財產的一半除以十五，就是每年能夠花用的金錢額度。再加上老人年金，光是將這些錢充分使用，肯定就能讓生活充實許多。即使自己活得比平均餘命長，也還有一半的財產。這樣一來，也能減少心裡的不安。

關於在日本風靡一時，高齡一百多歲的金婆婆與銀婆婆，曾經發生過這麼一件事。我問她們賺來的錢該怎麼辦，她們說「存起來養老。」一聽見這樣的回答，在場所有人都笑翻了。然而，我覺得這個世界上的老年人，尤其是男性，有不少人正是活在這樣的想法之中。你的存款，現在不用，要等到什麼時候才用呢？該用的時候就是現在啊！

現在都靠年金來生活，這個月只能花這些錢……假如因為不必要的節儉而讓生活和心情都變得緊張，倒不如開開心心地花用，以笑容來度過每一天，不是嗎？（編輯梁惠明）

《這樣過日子剛剛好》書封(圖/高寶出版提供)

(中時新聞網)