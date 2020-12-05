台南長榮大學5日表示，為落實推動「安全與健康的校務發展主軸」，設置「智慧型校園安全資訊整合控制中心」，讓校園環境更安全。

校方指出，目前學校已建置完成「智慧環狀健身中心」與「智慧健身房」等2座設備新穎的智能健身中心，教職同仁及同學可依規定於上班時間使用。

此外，學校也自行開發APP「虎皮同學我問你」，新增「緊急聯絡」功能，遇有緊急狀況時，可直撥打「校安緊急專線」、「大潭派出所」，並協助安裝內政部警政署「110視訊報案」等功能，並提供「求救定位功能」，為師生提供更多的安全防護。

校長李泳龍表示，目前校園正於四周陸續架設圍籬，同時也新增緊急求助鈴，學校網頁也建置「校園安全」專區（https：//dweb.cjcu.edu.tw/security），隨時提供校園安全的相關資訊。

李泳龍強調，未來以取得世界衛生組織WHO認可的安全社區國際認證「國際安全學校」為目標，透過學校、政府、警方及社區的共同努力，提出安全促進計畫及改善措施。

(中時 )