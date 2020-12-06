中央流行疫情指揮中心4日公布一名印尼籍移工確診（案688），匡列同宿舍47名接觸者、再次集中採檢後，發現其中一名越南籍移工已於2日上午離開雇主家，不知去向。移民署、警政署隨即成立專案小組，今天凌晨在台北市一處民宅找到這名移工，初步診斷沒有咳嗽或發燒等症狀。

移民署表示，移工在台北被找到，但她的雇主家卻是在新店；專案小組運用科技辦案，不到兩天把人找回來，避免染疫風險擴大。不過移民署坦承，現行移工必須要失聯達3天才會通報，機制上有漏洞。

案688上月底住進移工宿舍後驗出陽性，指揮中心緊急決議同宿舍共47人都要集中隔離，清查發現一名越籍移工「不知道去哪裡了」，引起指揮中心高度重視。

指揮官陳時中5日晚間表示，這名移工和案688待過的宿舍位在桃園市，整間宿舍只有一個衛浴空間，由47人共同使用，屬密切接觸者。發言人莊人祥說明，該名移工為越南籍、女性、30多歲，11月13日入境後先集中檢疫，17日、26日採檢都是陰性，28日離開集中檢疫所搬進宿舍，30日前往雇主家。

越籍女移工2日上午從雇主家外出後就不知去向，5日晚間，衛生單位要找出這些密切接觸者，唯獨她無法聯繫，警政署、移民署立刻成立專案小組，鋪天蓋地找人，終於在台北找到。

(中時新聞網)