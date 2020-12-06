1名被列為新冠肺炎確診者接觸者的越南移工日前失聯，移民署和警政署成立專案小組尋人，今凌晨在台北市民宅查獲失聯越南移工；新北市長侯友宜今受訪強調，除了要把他送集中檢疫外，更重要的逃亡期間的行蹤要做好疫調，確實管控於境內，不容許有任何疏忽。

侯友宜也說，新北市身為移工眾多的縣市，也會聯合各局處去稽查移工宿舍，並和所有管理單位保持密切聯繫，移工的管理以及衛教，還有居家檢疫的落實、執行，都是必須要面對的，這段時間他還是會不斷的去訪查移工宿舍，讓移工宿舍管理能夠落實防疫。

(中時 )