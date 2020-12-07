繼美國萊豬即將進口，政府是否開放日本核食也引起國人關注。國民黨前立委孫大千在臉書砲轟民進黨指出，為了還自己的人情，民進黨才剛剛強迫台灣人民面對美國萊豬，現在又迫不及待地設計台灣人民硬吞日本核食嗎？無法守護人民健康安全的政府，要來有什麼用呢？他也列舉謝長廷有四個問題沒有說清楚：

第一，日本核災地區所生產的農漁產品以及加工製品五花八門，數量眾多，政府怎麼可能逐件檢查輻射量是否超標呢？

第二，輻射物質在人體內可以長期累積，半衰期又長達數十年。台灣政府為什麼要讓民眾去冒這樣的風險呢？

第三，謝長廷不是常常吹噓台日關係密切，友誼穩固嗎？既然如此，又有什麼必要一定要開放日本核食進口呢？

第四，為了避免重蹈開放萊豬進口卻一無所獲的覆轍，日本政府敢不敢公開宣示，只要台灣同意核食進口，就正式邀請台灣加入CPTPP呢？

孫大千說，蘇貞昌說台灣為了「證明」願意和國際交往，開放萊豬；如今謝長廷稱比台灣若比大陸晚開放核食，會讓日本沒面子，是要台灣為了「面子」，進口核食。民進黨現在是不把台灣人民毒死不甘願嗎？

(中時 )