敏成（4431、美德醫-DR（9103）7日宣布，簽訂合作夥伴協議，將成為個人防護設備（PPE）之戰略夥伴，雙方將陸續於台灣、菲律賓、美國及其他地區進行合作，包括設立生產工廠、參與各國政府因應疫情所建置的在地化供應鏈及PPE全球配銷業務。

首先，敏成將於美德醫菲國工廠設立第一條熔噴產線，進行PPE生產流程的垂直整合，打造菲國在地化一條龍式的口罩產線，未來持續強強聯手搶攻國際市場，超前部署PPE產業的後疫情時代。

新冠疫情爆發，各國皆開始建置在地化的PPE的完整設備，以保護國人。敏成及美德醫瞄準此趨勢，除各自將在北美設廠搶攻美國市場，現雙方簽署合作夥伴協議，未來將結合彼此優勢進行整合，共同建立防疫產業供應鏈。

第一階段敏成於年底在美德醫菲律賓廠內著手設立熔噴產線，供應所需之口罩過濾層。此舉不但能確保產品品質、快速滿足當市場需求，並可減低供應斷鏈的風險，預計最快於明年第一季即可完工投產。

敏成表示，與美德醫在菲國的合作只是起步，後續仍將於台灣、美國或其他國家進行不同形式且持續性的戰略合作。

敏成是台灣最大熔噴布的生產廠商，美德醫則個人防護裝備及醫院後勤服務的領導廠商，主力產品包含口罩、隔離/防護衣、一次性醫療相關耗材及整合性後勤服務…等，生產基地包含菲律賓、中國杭州及柬埔寨，除為國際級大型客戶代工外，亦有Medecs和Cover兩大自有品牌。

目前全球口罩及相關防疫物資需求龐大，美德醫銷售區域也自亞洲擴展至歐美市場，除了台灣、新加坡，也在日本、美國設立倉儲，提供防疫物資給各國政府。雙方預期本次合作可大幅提升菲國廠之生產效率，亦將逐步加速未來合作的腳步。

(工商 )