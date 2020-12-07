TOYOTA總代理和泰車(2207)看好第四季車市持續衝刺，預估今年全年整體新車市場達45.5萬台，將創下15年新高。和泰車今日並發表SIENTA CROSSOVER，搶攻過年前銷售旺季商機。

和泰汽車於今(7日)公布SIENTA全車系安全強化，並舉辦SIENTA CROSSOVER新車上市發表會；和泰車表示，SIENTA一年的銷售量約為1.1萬台，本次發表的SIENTA CROSSOVER新車預計年售2400台。

和泰汽車表示，SIENTA自2016年正式導入台灣後，藉由靈活的車身尺寸、豐富座椅變化的彈性空間運用、低地板設計的乘車便利性、側滑門的貼心設計等多項實用機能，受消費者的喜愛，短短四年內，累積銷售已經超過56,000台，連續蟬聯國內小型MPV級距銷售冠軍。

本次SIENTA強化將導入TSS主動安全防護系統與6 SRS氣囊，提升行車安全。另外，因應台灣近年掀起的跨界風潮，本次也特別推出專屬台灣市場的全新SIENTA CROSSOVER，此款提升運動感。SIENTA有五人座及七人座，五人座售價自64.9萬元起，七人座售價自79.9萬元；SIENTA CROSSOVER也有五人座及七人座，售價各為74.9萬元、82.9萬元。

(時報資訊)