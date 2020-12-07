從2012年開始的球員工會回饋列車，在國泰世華銀行支持下巡迴超過50站，日前卻是首次前往台灣最北端的都市基隆，並且由第一次參加回饋列車的林祖傑和戴培峰來到基隆市立棒球場，體驗基隆家扶Enjoy社區棒球隊的一日生活，長期關心球隊發展的基隆市童子瑋議員，也到場一睹兩位球星的風采。

受限於多雨的氣候，許多喜歡棒球的基隆小孩，都必須到外地才得以延續棒球的夢想，來自基隆的林祖傑國小就到台南打球，離鄉背井的孤獨和挫折都要獨自承受，這次回到家鄉與孩子們分享自己故事的同時，也有滿滿的回憶湧上心頭。

中職球員林祖傑（右1）、戴培峰（右2）指導基隆家扶小朋友打棒球。（基隆家扶提供／廖德修台北傳真）

除了以男生為主的棒球隊，基隆家扶Cheers 啦啦隊則是擁有豐富才藝，不只是唱歌跳舞，活動中進行傳統戰鼓的教學，幾位小女生擊鼓的氣勢讓大家都好震撼！戴培峰說，在棒球之外能學到這個特別的技藝覺得很有趣，也藉此鼓勵孩子們勇於嘗試、發展多元興趣。

集結在地社區資源，基隆家扶用棒球作為凝聚弱勢孩子的中心點，他們總是不畏風雨的踩在紅土上，褲子髒了就回家自己刷乾淨。負責社工霜逸祥就說：「如果家長不願意小孩在下雨天練習，我們真的沒辦法收！」在傳統安全至上的教育觀念外，這群孩子在玩樂中學習、在學習中成長，也彷彿看見未來面對逆境的能量。

(中時 )