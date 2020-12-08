台積電(2330)今年資本支出再創新高，並持續投資新廠、擴充產能，也可望將持續帶旺本土供應鏈家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、辛耘(3583)等未來的業績成長動能。今隨著台積電股價攀高，弘塑率先表態，股價亦創新高。

台積電持續積極研發與擴產帶動資本支出逐年創新高，繼去年達150億美元新高之後，今年進一步達170億美元新高紀錄，隨著明年持續擴產，法人預計台積公司明年資本支出可望續創新高，將持續帶旺供應鏈。

台積電日前舉辦第二十屆供應鏈管理論壇，表揚漢唐(2404)等國內外十五家優良的設備、廠務、原物料以及資訊供應商。台積電今年率先量產5奈米，將與供應商持續合作邁向3奈米，以利持續保持製程領先地位。

台積電高資本支出帶旺上下游供應鏈，挾著台積電資本支出大增，助益營運，今早包括家登(3680)、弘塑(3131)等股價大漲。

半導體設備廠弘塑(3131)受惠半導體封測廠積極擴產，第三季業績持續成長，單季EPS達4.06元，前三季稅後純益2.85億元，年增28.96%，每股稅後純益9.99元。

受惠封測大廠投入先進封裝技術，弘塑第三季相關設備出貨動能強勁，展望明年，弘塑看好前三大客戶同步進行擴產，成為明年業績動能，其中，台積電因大力投資先進封裝領域，明年將成為公司最大客戶，相關業績預計將於明年第四季進入認列高峰期。

晶圓傳載方案業者家登第四季出貨可望逐步增溫，本業營運看旺。

家登第三季本業營運比第二季下滑，但隨著晶圓代工龍頭及國際IDM大廠重啟拉貨，家登本季EUV Pod可望回復銷售動能，明年展望也持續樂觀。

EUV成為半導體主流微影製程，台積電5奈米製程量產，光罩層數大幅增加，對EUV Pod的需求量同步增加，家登可望受惠，公司並看好明年展望。家登第三季受惠於業外獲利挹注，淨利3.57億元創下新高，每股淨利4.85元。前三季淨利4.88億元，與2019年同期相較成長59.6%，每股淨利6.6元。

(時報資訊)