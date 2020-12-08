大陸銀保監主席郭樹清8日對於金融科技表示，要關注新型的「大而不能倒」風險，點名當前少數科技公司在支付市場占主導地位，且部分科技巨頭涉足各類金融科技領域，監管當局拆炸彈要及時精準。

傳統金融業中常見大而不能倒的風險，香港經濟日報報導，郭樹清8日出席新加坡金融科技節表示，當前金融科技發展使這種風險出現新型態，需要鼓勵創新又要守牢底線，且金融科技行業具「贏者通吃」特徵，大型科技公司往往利用數據壟斷優勢，阻礙公平競爭，獲取超額收益。

郭樹清表示，可能需要更多關注大公司是否妨礙新機構進入，是否以非正常的方式收集數據等。且少數科技公司具備重要金融基礎設施特徵，在涉足相關領域跨界經營，且有主導地位，必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，及時精準拆彈，消除新的系統性風險隱患。

郭樹清指出，大陸金融科技應用整體上在法律規範和風險監管等方面，是「摸著石頭過河」，遇到過不少問題，也積累了一些經驗教訓。

螞蟻集團上市被大陸監管層喊停一事，使外界又開始關注大陸對金融科技的監管方針。值得注意的是，日前新加坡公布網銀執照審批結果，共下發4張執照，其中2張企業網銀執照（DWB）均由陸企拿下，分別為螞蟻集團全資子公司、綠地集團主導的財團獲得。

(工商 )