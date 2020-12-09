瑞銀下調黃金明年3月目標價至1950美元，6、9及12月金價料將分別下滑至1900、1850及1800美元。相較於金價的回頭修正，瑞銀認為明年銀價的潛在上漲空間較大，不排除明年上半年上探26至28美元。

瑞銀表示，自疫苗研發出現突破發展後，黃金及白金價格在11月分別下跌逾5%及4%，但本月迅速反彈，銀價至今回升逾8%，跑贏金價的漲幅約5%。在貨幣政策寬鬆及經濟復甦下，銀價的潛在上漲空間較大，不排除明年上半年上探26至28美元。

在11月，白銀及黃金的價格走勢相當一致，但近期兩者的相關性出現了微妙的變化。首先，雖然金價最近較弱，黃金相對白銀的價格比率有所下降，但由於白銀的波動率為黃金的兩倍，銀價容易跟隨走低。

第二，資金先前流出白銀及黃金的交易所交易基金（ETF）相若，大概都是ETF持股3%至4%，但白銀ETF資金流已開始穩定，甚至浮現資金流入的跡象，有別於黃金的情況。白銀體現較強的韌性，主因超過50%用於工業應用，因此，經濟復甦更利於白銀的前景。

第三，白銀市場較小，雖然明年工業市場可能供過於求，但容易被投資需求吸納。當經濟恢復，但貨幣政策維持寬鬆，即支援實體資產及推低美元，刺激銀價明年上半年上行。

(時報資訊)