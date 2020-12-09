NCC拒絕讓中天新聞台換照，導致中天將從電視台下架，對此前副總統吳敦義認為行政機關對新聞自由做了不好的示範，但我們有法律程序，行政機關做了不合法的行為都可走法律程序救濟，建議中天繼續採法律途徑救濟。

吳敦義於今日出席「中華民國好人好事運動協會」舉行全國好人好事代表表揚會，會後接受媒體堵訪談到中天關台一事。

此外，針對大陸學者李毅宣稱因為大陸，國民黨2024會輸得比2020更慘。吳敦義表示此說不合邏輯，他強調和陸友日親美是我們重要的對外政策，維持和平穩定的兩岸，和日本等自由民主國家廣結善緣，對美國也要多親近，因為美國不但是自由法治國家，還會賣武器給中華民國維持台澎金馬安全，所以我們一直維持這樣的國策，不會不與大陸維持和平，但「過分親」也不符合國策。

吳敦義在會上致詞時也不忘提醒，對一般國家而言，需要贏得尊重必須政府廉能、經濟繁榮、社會和諧，而對中華民國而言還需要第四個特徵：兩岸和平。

(中時 )