矽晶圓大廠環球晶（6488）與德國矽晶圓廠世創（Siltronic）正式簽訂商業合併協議（BCA），環球晶將以每股125歐元公開收購Siltronic流通在外股份，收購總金額達37.5億歐元（約折合新台幣1,300億元），預計明年下半年完成交割並正式合併。環球晶這次併購將掌握

全球32%~35%市場，躍升全球營收排名第一的矽晶圓大廠。

環球晶董事長徐秀蘭表示，環球晶與Siltronic的結合將打造一個半導體矽晶圓領域的產業領導者。環球晶董事會亦決議自今年上半年盈餘發放每股8元現金股利。

環球晶與德國Siltronic於10日宣布簽訂BCA合約，並確認環球晶將公開收購Siltronic所有流通在外股份。BCA為實現雙方共同戰略願景以及成功合併所建立的合作架構。環球晶與Siltronic預期此次結合將會帶來一系列的戰略與營運效益，包括投入更多資源進一步擴大產能、擴大產能及技術滿足持續成長客戶需求、多樣化的資源組合並實現更靈活的生產能力、進一步提升財務及營運規模、為環球晶股東及客戶創造正面價值、及擁有更廣泛客戶群。

(工商 )