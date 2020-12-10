「今年疫情襲捲全球，乍看之下，這是一個毀滅的時代，不過，台灣卻逆勢創造亮點。」財信傳媒董事長謝金河表示，台灣除了防疫有成，也用經濟表現證明自己的實力，並創造出「兩個不可思議」，一是、台灣經濟成長率將出現首度超越中國大陸的紀錄；二是、明年台灣將成為人均3萬美元的國家，這是台灣很重要的一個新里程碑。

謝金河在臉書發文指出，引用時代雜誌一句「最壞的年代，作為今年肺炎疫情擴散全世界的獻禮。」2020年第一季中國大陸率先武漢封城，經濟成長率是負6.8%，接著歐洲、美國相繼封城，第二季歐洲經濟成長率是季衰退12.1%，美國修正後的經濟成長率是季衰退31.4%，日本是負27.8%，印度是負23.9%，乍看之下，這是一個毀滅的時代。

「不過，台灣卻逆勢創造亮點，這次台灣防疫有成，得到全世界肯定。全球確診病例已累積至6855萬人，造成超過156萬人死亡，台灣的720個確診，7人死亡，在全球只占很小的比例；更難得的是台灣民眾可以過沒有封城鎖國的正常生活。」

他認為，在疫情席捲全球的烏雲罩頂下，台灣經濟表現出類拔萃，今年三個季度的經濟成長率分別為首季1.54%，第二季初值負0.73%，修正後0.53，第三季是3.33%，修正後3.92%，行政院主計總處估台灣今年經濟成長率為2.54%，這個成績遙遙領先四小龍中的新加坡、南韓及香港。今年第三季南韓經濟成長率是負1.3%，香港是負3.4%，新加坡是負7%，台灣是少數經濟成長率正值的國家。

謝金河分析指出，台灣經濟出現兩個不可思議，一個是過去30幾年來，台灣經濟成長率總是落後高速成長的中國大陸，但今年如果台灣是2.54%，中國前三季分別是負6.8%、3.2%及4.9%，IMF估中國大陸今年是1.9%，世界銀行估1.6%，路透社估2.1%，那麼，台灣經濟成長率將出現首度超越中國的紀錄。

二是今年台幣強升，明年台灣經濟成長率可以達到3.83%，台灣的人均GDP將達到30038美元，台灣成為一個人均30000美元的國家，這是台灣很重要的一個新里程碑。台灣在1992年人均所得超過1萬美元，經過19年，到2011年台灣成為人均所得2萬美元的國家，這次只經過10年，台灣又進入另一個新的門檻，疫情反成催化台灣大步向前走的新動能。

謝金河說，「這些年，我們經常唱衰自己，把台灣說得一無是處，但這次疫情讓台灣得到肯定，台灣也用經濟表現證明自己的實力；經過疫情洗禮，台灣正走在奮起的大道上…。」

(中時新聞網)