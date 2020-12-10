日本關東鐵源10日開出12月份廢鋼出口標價，共標售H2廢鋼12,000公噸，上漲8,105元日圓，約78美元，漲幅高達26.5％。以新得標價換算對台報價每公噸到岸價格約407美元，較本週一報價多出至少46美元，伴隨原料成本劇增，預期國內鋼筋價格漲定了。

對此，豐興等鋼廠表示，廢鋼原料行情高漲，對鋼筋廠和下游客戶而言，生產成本墊高，壓力變大，將待美國貨櫃廢鋼原料價格確定後，預計下週一開盤才會適度反映成本，調漲廢鋼和鋼筋等相關產品價格。

(工商 )