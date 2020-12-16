美股消息面：

1.市場看好美國國會將通過新紓困案，周二國際金價漲逾1%，創下一周來最大單日漲幅。終場紐約2月期金收漲23.2美元或1.3%，為每盎司1855.3美元。現貨金每盎司收漲27.4美元或1.5%，為1853.8美元。

2.美國開始施打新冠肺炎疫苖，以及該國國會可望在近日通過新紓困案，將有助於經濟加速復甦與原油需求前景，周二國際油價連漲第二天，並創下近10個月新高。終場紐約2月期油收漲63美分或1.3%，為每桶47.62美元。倫敦布蘭特期油收漲47美分或0.9%，為每桶50.76美元。

3.美國經濟數據好壞不一，以及在避險需求降溫下，周二紐約尾盤美元指數下跌0.21%，報90.468，創2018年4月來新低。

4.聯準會公布，美國11月工業生產月增0.4%，高於市場預期的月增0.3%。製造業生產月增0.8%，優於市場預期的月增0.3%。11月產能利用率為73.3%，高於市場預期的72.9%。

5.紐約聯準銀行公布，12月製造業指數為4.9，不如市場預期的6.9，亦較11月的6.3大幅下滑。其中，新訂單分項指數由3.7微跌至3.4，就業指數與企業展望指數上升，反映企業信心增強。

(時報資訊)