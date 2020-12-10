意法半導體表示，即使在疫情影響過後的需求彈升，美中貿易戰以及對公司大客戶(華為)的禁運等因素，將放緩公司成長並影響獲利率。

執行長表示，將120億歐元年度營收的目標延後到2023年，屆時營業利益率將在15%到17%之間，低於預期。

執行長Chery指出，必須考量美中貿易戰的影響，實質的禁運讓公司無法將客製化的設計解決方案賣給重要客戶。

Chery指的重要客戶就是華為。依照美方規定，意法必須停賣晶片給華為。

Chery暗示，來自華為的營收將在第四季來到零。但是Chery淡化華為禁運的風險，實際上，全面禁運將影響公司稍早全年120億歐元的目標。

Chery指出，一段時間內，貿易戰將影響到平均內容價值，公司將有能力從個人電子和通訊基礎設施和市場中抽身出來。

意法預期未來三年在汽車和工業領域的需求彈升，但是將無法完全抵銷由於美中貿易戰而在電信領域的需求下跌。

意法半導體在巴黎股市早盤跌10%，周三股價收盤跌12%。

(時報資訊)