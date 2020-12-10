疫情指揮中心10日公布國內新增4例境外移入確定病例，其中1例為印尼籍30多歲女性，其餘3例均為菲律賓籍，分別為20多歲男性、30多歲男性及40多歲女性。

指揮中心表示，今日新增4名個案均為移工，分別於11月25日及11月26日來台工作，入境後皆至集中檢疫所檢疫。印尼藉個案持有登機前3日內血清抗體檢驗陰性報告，11月29日曾進行「1127印尼專案」採檢，結果為陰性；菲律賓藉30多歲男性則持有10月29日採檢的核酸檢驗陰性報告。4人分別在12月8日及12月9日進行檢疫期滿前採檢，並在今日確診；其中案菲律賓藉30歲男性在採檢後短暫出現流鼻水情形，其餘3人迄今均無疑似症狀。

指揮中心指出，由於4名個案中，3人無症狀，1人發病前2日已在集中檢疫期，皆未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計113,526例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含111,369例排除），其中724例確診，分別為632例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、590人解除隔離、127人住院隔離中。

(工商 )