倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開低震盪拉回，終場下跌50.64點，跌幅0.36％，收在14,211.05點；櫃買指數則上漲0.89點，漲幅0.5％，收在180.28點，表現相對強勢；三大法人進出方面，外資續賣37.80億元，投信續買2.47億元，自營商續賣22.33億元，惟外資法人於台指期賣超3,178口多單，累計淨空單部位為4,622口，心態轉趨謹慎保守。

里昂證券示警，由於iPhone 12上游拉貨過度積極，蘋果已正式啟動首波砍單，恐將使晶圓代工龍頭台積電明年5奈米產能利用率下滑。此外，天風國際證券分析師郭明錤亦指出，台積電明年首季5奈米產能利用率維持100％是過度樂觀的錯誤預期，產能利用率降低主要受季節性因素、iPhone 12 Pro系列CIS缺貨及iPhone 13量產時間早於iPhone 12影響。

個股方面，本周納入投資組合的訊達，11月營收年增140％，屬低基期、低位階轉機成長股，在業內法人大戶積極作價拉抬下，股價14日強勢攻漲停，只要量價不失控，預期後市仍可望續漲。

選股方面，台股累積漲幅已大，市場投資人居高思危。雖權值、漲多股出現震盪，對大盤造成壓抑，惟在多頭架構不變下，盤面仍不乏眾多低基期、低位階，且營運具轉機題材之股票輪番表態，包括台揚、鼎天、富鼎、大中、尼克森、杰力、群創、長榮、陽明、天鈺、威致、海光、南電、系微等，甚至太陽能族群亦有轉強之勢，顯見市場人氣尚在，投資人面對短線之拉回無須過度擔憂。

(工商 )