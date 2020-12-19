面對自己前東家夢想家，重返富邦效力的張宗憲打來格外賣力。(富邦勇士提供)

超過6千名球迷19日擠爆彰化體育館，就想親眼目睹P.League＋聯盟開幕戰開打，排出地主福爾摩沙台新夢想家對上台北富邦勇士的「金控大戰」，靠著「野獸」林志傑最後36.9秒的超前三分球，富邦89比86險勝夢想家，拿下全新職籃首勝。

聯盟執行長「黑人」陳建州賽前只簡單說了一句，「謝謝大家來！」完全說出他當前心境，至於極富歷史紀念意義的第1個進球，則由夢想家前鋒楊敬敏在開賽1分50秒切入上籃打板命中，更製造林志傑打手犯規，阿敏接著完成三分打。

夢想家開賽就靠楊敬敏、塔克各拿6分，帶出12比2開局，更一度領先到14分，但富邦馬上不甘示弱，也在張宗憲、辛特力、石博恩等人火力追上，打完首節，夢想家僅以31比30領先，但到次節，彈無虛發的楊敬敏又開始發威了。

彰化體育館比賽現場吸引超過6千名觀眾進場。(黃及人攝)

楊敬敏第2節開始就火力全開，帶領夢想家又是10比0猛攻，可是如同首節翻版，張宗憲也跟著發威，幫助富邦重新追上，打完上半場，富邦53比54小幅落後，楊敬敏上半場8投全中，包辦22分，張宗憲也不惶多讓，半場就拿22分。

打到第3節還剩4分43秒，塞瑟夫、杰倫楊兩名洋將爆發激烈口角衝突，杰倫楊被吹違反運動道德犯規，場上局面仍陷僵局；來到比賽還剩1分09秒，夢想家僅領先1分，只見林志傑挺身而出，在最後36.9秒投進關鍵超前三分球。

夢想家下一波進攻，就在24秒進攻時間走完後，完全沒有出手結束，富邦順勢喊出30秒短暫停，暫停過後，夢想家只能祭出故意犯規戰術，簡偉儒最後11.3秒兩罰中1，力保富邦至少不敗，夢想家最後一擊匆忙出手沒進，黯然吞下敗仗。

(中時 )