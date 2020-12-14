美國國會將宣布9080億美元新一輪經濟刺激法案細節，加上美國最快將在周一(14日)讓全美民眾開放接種新冠疫苗，預計到明年夏天，每10個美國人就有8人施打新冠疫苗，利多消息刺激美股期指一度上揚超過200點。美股周一開盤上漲77.54點、以30,123.91點開出，隨後漲勢逼近200點，電動車大廠特斯拉也回神，上漲超過2%。

截至台灣時間14日晚間10點35分，道瓊指數上漲198.81點或0.66%、暫報30,245.18點；標普500指數上漲24.53點或0.67%、暫報3,687.99點；那斯達克指數上漲98.87點或0.80%、暫報12,476.74點；費城半導體指數上漲29.55點或1.09%、暫報2,733.64點。

4大科技巨頭股價開盤漲跌不一，均遭到美國司法部點名涉及反壟斷法的Google、Facebook股價均下挫，特斯拉股價開盤上漲12.30美元或2.02%、暫報622.29美元。台積電ADR股價上漲0.090美元或0.087%、暫報104.08美元；聯電ADR股價上漲0.12美元或1.48%、暫報8.24美元。

美國食品藥物管理局 (FDA) 上周五批准輝瑞 與 BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗的緊急使用授權(EUA) 申請，首批 290 萬劑新冠疫苗最快本周一運送，醫護人員和長照機構年長者將優先施打。有媒體指稱，白宮官員也將成為首批施打對象，但美國總統川普指示，要高級官員延後時間接種。

(中時新聞網)