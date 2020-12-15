國際泳壇傳奇「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)最近在美媒CNN談論禁藥問題，他認為東京奧運一定還會有很多人作弊。如果給東奧的乾淨程度預測一個分數，滿分10分「他們只能獲得4分或5分」。

菲爾普斯說：「我覺得我這輩子從來沒在完全乾淨的賽場上競爭過。而且我不相信現在的情況有任何改善。事實是我們遭到不同的對待，這令人憤怒。除非大家都像我一樣接受如此頻繁的藥檢，在我們獲得公平對待之前，這一切不會好轉。」

2016年里約奧運開打前，菲爾普斯6個月內被藥檢13次，然而根據WADA(世界反禁藥組織)統計，11470位參賽者之中有4125人一整年沒有接受藥檢，差距非常大。

2012年倫敦奧運菲爾普斯摘下4面金牌，該屆是「史上最髒」的奧運，超過130位選手用藥。台灣舉重女將許淑淨14日接獲奧會通知，正式遞補該屆53公斤級的金牌，因為原本的金牌選手被抓到用藥。里約奧運也沒好到哪裡去，平均每百位選手就有1人被查出使用禁藥。

菲爾普斯當年表示：「我不知道以後該怎麼向我的兒子說明體壇的禁藥問題，我只能希望我們永遠不必有那種對話。」

(中時新聞網)