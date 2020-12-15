中共國家統計局發言人付淩暉今表示，從11月主要數據看，四季度經濟運行的增長有望比三季度繼續加快，因為無論從生產還是需求，都在穩步回升。「從下階段來看，全年中國經濟有望成為世界主要經濟體當中唯一實現正增長的經濟體。」

付淩暉表示，生產的恢復面在擴展，平衡性改善。從工業來看，41個大類行業當中，超過七成行業都實現了增長，其中前期裝備製造業對工業增長的支撐比較明顯，近期消費品製造業也在穩步回升。11月份消費品製造業同比增長了3％，繼續比上個月加快，說明整個工業恢復的態勢在改善。從服務業來看，服務業生產指數中的8個大類行業中已有7個實現增長。

他說， 「這個月從消費來看，升級類的商品銷售增長速度是比較快的，限額以上的通信器材類商品銷售增長40％以上，還有化妝品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類增長都是在20％以上，這說明消費帶動的作用從前期以基本生活類消費增長支撐逐步恢復到正常的以升級類消費帶動為主。」

「從投資來看，市場投資的活力在增強，主要表現在這個月的民間投資同比增長0.2％，年內首次由負轉正。」付淩暉表示，這說明市場的力量在增強。無論是製造業PMI還是非製造業商務活動指數，都創了年內新高，說明經濟運行穩步恢復的態勢得到鞏固和提升。

隨著經濟逐步恢復常態運行，付淩暉說，相信全年保持一個較好的增長水準是值得期待的。明年經濟運行有不少有利因素，經濟逐步向潛在增長水準回歸可能性較大。此外，由於今年的基數較低，從速度上看，增長可能會比較快，但是並不說明經濟出現了明顯的變化。

他強調，從下一階段來看，消費仍然是支撐中國經濟持續健康發展的重要引擎，近些年消費貢獻對於經濟增長占主導作用，內需當中消費的貢獻是比較突出的。隨著經濟逐步恢復到常態化增長，消費仍然會成為經濟的主要支撐引擎。

(中時 )