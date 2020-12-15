中信兄弟球團今日（15日）宣佈，已與王建民教練及德保拉（José DePaula）續約，兩人將繼續為中信兄弟效力，為中信兄弟一二軍建構完整投手戰力！

王建民教練非常認同中信兄弟農場養成制度，今年的執教表現也有目共睹，季初來台先於二軍出賽的羅傑斯（Esmil Rogers）也特別提到王建民教練對他的幫助，讓羅傑斯下半季在一軍的表現脫胎換骨！王建民教練明年將續任中信兄弟二軍投手教練，與副領隊兼任農場主管的彭政閔、一軍總教練林威助及二軍總教練林明憲攜手，繼續深耕中信兄弟農場，厚實球隊農場投⼿戰⼒。

今年在頒獎典禮抱回五大獎項的德保拉，拿下年度最佳十人－投手獎，且囊括投手三冠王為兄弟隊史第一人，更奪下最大獎－年度MVP，展現實力又時常帶著靦腆笑容的德保拉，被球迷稱為「快樂保拉」，今年的遺憾也是沒能和球迷、隊友共享最高榮耀，德保拉離台時特別戴上國旗口罩與球迷相約有機會明年見，如今也沒有食言，德保拉想跟球迷說：「很高興明年可以繼續回到台灣為中信兄弟效力，也會盡全力協助球隊爭冠！」

洋將部份，除了德保拉與提前續約的萊福力，與原有洋將也洽談新合約中，同時也有新洋將名單正在討論，將陸續對外公佈。

(中時 )