「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)可能比哥哥更厲害，在聯盟各隊總管的季前預測，拉梅洛是新人王的頭號熱門！儘管黃蜂熱身賽1勝3敗，拉梅洛已展現廣大的傳球視野和膽量，被看好以探花身分力壓狀元郎。

其實拉梅洛本就是今年狀元熱門人選，沒想到另一個控衛愛德華茲(Anthony Edwards)爆冷殺出，被灰狼最先挑走。接著勇士選擇7呎長人懷斯曼(James Wiseman)，拉梅洛才掉到探花。

黃蜂老闆麥可喬丹的眼光向來令人懷疑，他在選秀前夕下令選擇拉梅洛，也真的選到了。拉梅洛首場熱身賽得分掛零而被嘲笑，但他比賽中傳出宛如魔術強生一般的妙傳，讓人眼睛一亮。

「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)是2017年選秀榜眼，但他在年度新人王評選一票未得。去年的狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)則是被受傷影響，在新人王票選屈居第3。拉梅洛被看好能在首季就繳出好表現。

然而懷斯曼的成長更令人期待，各隊總管認為懷斯曼才是未來5年最具潛力的新人，而且他正是勇士迫切需要的禁區捍衛者。首輪新秀的合約價碼隨著順位遞減，拉梅洛仍獲得可觀的2年1600萬美元(約台幣4.5億)。

(中時新聞網)