就算哈登趕到波特蘭迎接自己新球季首戰，隨即交出44分、17助攻與4籃板的驚人表現，地主拓荒者仍靠麥科倫最後6.9秒的致勝三分球，最後以128比126射落火箭，拓荒者拿下本季首勝，火箭則吞本季第1敗，哈登想開胡還要等鄧。

哈登首節彷彿是在贖罪一樣，幾乎都不自己出手進攻，而以傳球助攻為主，光在首節就傳出8助攻，直到次節，他才切到進攻模式開始搶分，幫助火箭打完上半場，取得68比58領先，表現完全不像僅剩9人可用、人手嚴重短缺的模樣。

沒想到下半場開打後，拓荒者射手麥科倫火力全開，隻手幫助球隊逐漸追上，甚至取得超前，但靠哈登在正規賽最後38.9秒上籃，雙方打成113比113平手，比賽進入延長加賽，雙方仍然殺到難分難解，卻仍看哈登與麥科倫互飆秀。

打到讀秒階段，哈登連進兩顆三分外線，幫助火箭取得126比125超前，沒想到麥科倫卻在最後6.9秒接獲利拉德助攻，投進全場最關鍵的三分球，火箭最後一波攻勢也在哈登的傳球遭到前隊友柯文頓抄截後結束，哈登完全白忙一場。

麥科倫也跟哈登一樣進帳44分，展現徹底不想被哈登比下去的氣勢，利拉德也拿32分、9助攻與5籃板，總算擺脫開幕戰低潮，紐基奇12分、11籃板，火箭除了哈登，剛加盟的伍德貢獻31分、13籃板，先前練球被哈登砸球的泰特13分。

(中時 )