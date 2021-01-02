可望跳槽球隊名單越來越長的火箭「大鬍子」哈登，如今又有全新版本！《ESPN》記者溫霍斯特2日爆料，目前暴龍非常有興趣招募哈登，因為他們打算複製2018年夏天搶來「可愛」里歐納德隨後奪冠的模式，就看暴龍是否擁有足夠籌碼。

「暴龍是爭搶哈登的強力競爭者，無論他們能否完成交易，他們都非常有競爭力，」溫霍斯特說，「暴龍現在跟兩年前的位置幾乎一模一樣，當時他們換來里歐納德，現在他們仍有好的球員，也是一支好的球隊，畢竟在東區突圍不容易。」

回顧2018年夏天，里歐納德要求馬刺交易自己，更點名湖人、快艇等隊，隨後意外被馬刺換到暴龍，更帶領暴龍拿下2018-19年球季總冠軍，但里歐納德隨即去年夏天跳槽快艇，改跟保羅喬治聯手，暴龍「炒短線」的能力無須懷疑。

只是暴龍如今想要換來哈登，勢必付出席亞卡、羅瑞這種等級的球星，以及多個未來選秀權才行，能否跟兩年前一樣繼續具備爭冠本錢？目前還很難講，接下來就看新球季目前只拿1勝3敗的暴龍，是否真的跟溫霍斯特爆料一樣豪賭下去！

(中時 )