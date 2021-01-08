Harris out there shooting it like the late great Drazen Petrovic



-DC pic.twitter.com/1C4KwJH715 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 8, 2021

就算厄文賽前突然因為私人因素缺陣，杜蘭特也因還處7天隔離期間，籃網還是找到擊敗東區第1球隊的方法！靠著喬哈里斯、利佛特兩人攜手攻下50分，籃網8日爆冷在主場以122比109擊敗七六人，更中止七六人最近的5連勝氣勢。

原本外界評估少了厄文、杜蘭特助陣的籃網，碰上賽前7勝1敗、暫居東區首位的七六人凶多吉少，沒想到喬哈里斯次節大發神威，單節15分，幫助籃網取得16分領先，就算七六人下半場想要反撲，卻換利佛特與哈里斯聯手宣告無效。

籃網爆冷贏球的兩大功臣表現都很出色，喬哈里斯單場飆進6顆三分球，包辦28分、6籃板及4助攻，利佛特也拿22分、10助攻與7籃板，場上正負值更拿全隊最佳的正23，最近搶占先發中鋒位置的賈瑞特艾倫，貢獻15分、11籃板。

不過七六人此役並未拿出全部實力應戰，因為主力射手塞斯柯瑞賽前才突然因為左腳踝扭傷宣告缺陣，讓七六人頓時一名外圍好手，就算米爾頓攻下全隊最高24分，恩比德也拿20分、15籃板，還是沒有辦法挽回場上頹勢，幸好他們仍保東區第1席次。

(中時 )