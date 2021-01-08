看來籃網明星前鋒杜蘭特可望提前1場比賽宣告歸隊了！原本因為接觸新冠感染者遭到隔離7天的杜蘭特，預估至少缺席4場例行賽才可歸隊，不過籃網總教練納許8日透露，只要杜蘭特新冠檢測結果持續呈現陰性，最快11日(下周一)就可上場比賽。

如此一來，杜蘭特將可提前1場比賽宣告歸隊，目前他已經缺席先前籃網與爵士之戰，加上今天籃網出戰七六人、明天遭到灰熊兩戰無法上場，他至少將會缺席3場，納許先前也曾透露，杜蘭特現在情緒非常差，也對自己沒法比賽感到失望。

畢竟上季因為腳跟阿基里斯腱撕裂重傷報銷的杜蘭特，很想重新在籃網證明自己仍具球星身手，目前本季場均28.2分、7.0籃板及4.8籃板，確實感覺他有回神跡象，接下來只能希望他別太急躁，畢竟以他的傷痛歷史來說，還需格外小心。

不過籃網下周一的對手，剛好就是杜蘭特的前東家雷霆，更是增添不少比賽話題與可看性，問題是他的好友兼隊友厄文今天突然因為私人原因缺席比賽，不知道到時候杜蘭特回歸之後，厄文是否也會跟著回來，一切都只能等到下周一才知道了。

(中時 )