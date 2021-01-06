根據美國媒體報導，籃網總教練納許接受採訪時表示，杜蘭特因防疫政策被隔離，導致無法上場比賽，目前情緒非常沮喪，並且極度難過。

納許說，在經過如此漫長的復健後，杜蘭特終於能夠回到賽場，但現在卻無法大展身手，他非常沮喪。但我們必須堅持自己的計劃，努力去比賽，然後等他回來。我們要忘記他缺席的這段空窗期。

據了解，杜蘭特是根據聯盟健康安全協議規定在昨天被隔離的，主要原因是他曾與新冠肺炎感染者有過近距離接觸。

依照規定，杜蘭特需要進行7天隔離，也就是說，他將缺席接下來的4場比賽。期間，籃網的對手分別是爵士、七六人、灰熊和雷霆。

如果接下來的檢測杜蘭特是陰性，那麼他將可以在13日規隊打金塊。目前，籃網3勝4敗的戰績，暫居東區第10。

杜蘭特本季平均上場34.2分鐘，繳出28.2分、7.0籃板、4.8助攻、1.2抄截。對於杜蘭特何時歸隊，納許表示，杜蘭特缺席的時間是不固定的，有可能還會延長，我們也在等待聯盟的答案，沒有人能取代杜蘭特的地位。

(中時 )