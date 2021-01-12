籃網球星厄文(Kyrie Irving)還不想回來？他因「私人理由」請假，可能缺陣13日對戰金塊的比賽，如此他就連續錯過4場比賽了。總教練納許(Steve Nash)對此沒什麼可說的，他也不知厄文何時回來，畢竟厄文當初請假根本沒預先通知他。

前一場與雷霆的比賽，籃網把厄文上場列為「存疑」，現在預定他不會上場打金塊。即使厄文突然決定回來比賽，納許也不確定厄文是否會被聯盟的防疫政策擋下。同時被防疫政策隔離的杜蘭特(Kevin Durant)順利回歸，他首戰打輸了老東家雷霆。

杜蘭特並不介意厄文缺陣，「我不該代他發言，我會讓他自己說明。我相信他很快會回來，我們都是百分之百支持他。」納許也表示不會揭露厄文私下與球團的通訊內容，畢竟厄文都表明是「私人因素」，應該尊重他的隱私。

根據《紐約郵報》與《美聯社》記者爆料，厄文缺陣是因為美國國會外出現群眾暴動，加上黑人遭警槍殺事件讓他失去比賽的心情。如果是這樣就很麻煩了，因為美國新總統要到20日才就職，而且警察槍殺黑人的類似事件也難保永遠不會再發生。

(中時新聞網)