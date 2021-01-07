投資人看見利多滿滿，持續追捧比特幣，使其價格不斷創高。台北時間早上8點左右，比特幣價格再登天價，飆至3萬6800美元，漲幅達7%以上。不過挖礦概念似乎感到利多出盡，今(7)日早盤股價淡定，映泰(2399)、麗臺(2465)一度摔下平盤，目前分別小漲1.2%、0.5%。承啟(2425)表現相對突出，早盤觸及30元關口，目前小漲0.8%。股價疲軟的則有，青雲(5386)雖受外資青睞，股價卻不領情，此前已拉出2根跌停，今早盤跌幅一度擴大至6%，目前有所收斂，跌逾2%。撼訊(6150)早盤小幅開高後，於9點40分左右急速下挫，目前跌幅約4.9%。

雖說目前比特幣漲勢凌厲，但往年卻曾出現大跌走勢，2018年2月初跌逾51%，市值瞬間蒸發10多億美元。有鑑於此，不少投資人有所忌憚，認為此次比特幣登上天價後，不排除未來比特幣可能面臨長達1年的弱勢。

(時報資訊)