就靠這一投！普利查德投進絕殺球的瞬間被拍了下來。(美聯社)

沒想到「綠衫軍」塞爾提克上演甜蜜復仇，靠的竟是21歲小將普利查德！上季東區決賽遭到熱火4比2淘汰的塞爾提克，7日靠著普利查德最後0.2秒的絕殺補籃，驚險以107比105撲滅熱火，也讓攻下本季新高26分的吉米巴特勒白忙一場。

原本這場比賽差點因為塞爾提克考慮抗議美國總統川普支持者闖進國會大廈而罷賽，最後仍然順利進行，不過塞爾提克最後關頭差點搞砸快要到手的勝利，因為打到最後1分17秒，他們還一度靠著蒂斯的上籃，取得105比95穩定領先。

沒想到「阿舍哥」鄧肯羅賓生接下來連進兩顆三分球，其中包含1次四分打，卓拉吉奇更在最後13.4秒投進追平三分球，這波10比0猛攻差點打傻塞爾提克，幸好在最後0.2秒，普利查德積極搶下進攻籃板，且在第一時間投進絕殺球。

塞爾提克整場比賽仍看「雙探花」表演，塔圖攻下全場最高27分，傑倫布朗也拿21分、12籃板與5籃板，蒂斯13分，致勝功臣普利查德6分、6籃板及4助攻；熱火除了吉米巴特勒，鄧肯羅賓生也拿16分，阿德巴約15分、10助攻與8籃板。

(中時 )