因為遭到隊友打傷臉部而戴上面具的快艇前鋒「可愛」里歐納德，7日迎來相隔快3年多的連兩天出賽，仍然交出21分、4助攻與4籃板，幫助快艇108比101力挫勇士，不過勇士落敗主因還是先前才拿62分的明星後衛柯瑞手感有夠冰冷。

打完前3節，仍以77比83落後的勇士，竟靠板凳陣容打出誇張12比0攻勢超前，也讓快艇只能趕緊把里歐納德、保羅喬治兩大主力放回場上，里歐納德更遭卓雷蒙格林惡意犯規，整個人在空中被扯下，格林這個沒品動作終於喚醒快艇。

接下來貝弗利率先投進三分球，然後巴坦連進兩顆三分球，快艇打出15比4小高潮回應，也把雙方差距拉開到兩位數，儘管打到最後1分多鐘，勇士提前把腳踝有點不適的柯瑞換下場，快艇總教練泰隆盧仍讓主力打完，未免太過小心。

近年都不打背靠背比賽的里歐納德，負荷管理(輪休)簡直快要變成他的代名詞，上次他連兩天出賽已是2017年4月，隨著快艇戰績吃緊，讓他還是必須接受連兩天出賽命運，幸好他的表現看來不受影響，喬治今天也拿下21分、12籃板。

柯瑞則是交出本季最差的進攻表現，全場投17中5，含三分球投6中1，就連罰球都罰丟了兩次，最後拿下13分、5助攻與4籃板，勇士得分最高的是各拿19分的威金斯與帕斯卡，選秀榜眼懷斯曼持續交學費當中，只有10分、4籃板。

(中時 )