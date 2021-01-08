《Yahoo Sports》資深記者海恩斯8日爆料，湖人打算在美國新任總統拜登20日宣告就職之後，找尋本季某個時間點前往白宮慶祝他們上季奪下總冠軍，也就代表眼見成功趕下川普，「小皇帝」詹姆斯與湖人願意恢復冠軍隊造訪白宮傳統。

「湖人期待在拜登就任美國第46任總統後，在本季某個時間點造訪白宮，湖人的成員包含球員到管理階層，都很高興他們取得成就獲得即將上任的總統認可，」海恩斯表示，「但本季想要恢復NBA冠軍隊造訪白宮傳統，將視情況而定。」

海恩斯表示，湖人本季造訪白宮的時間點，取決於湖人本季唯一一次造訪華盛頓出戰巫師日期，以及白宮當時的防疫措施，畢竟目前NBA本季賽程只公布了上半段，湖人作客前往華盛頓的比賽時間仍未公布，代表他們還須等到下半季。

回顧川普執政期間，包含2017與2018年總冠軍勇士、2019年總冠軍暴龍，都拒絕這個前往白宮接受表揚傳統，上次造訪白宮的NBA冠軍隊，還是2016年詹姆斯領軍的騎士，如今隨著種族歧視色彩鮮明的川普下台，湖人當然很想重返白宮慶祝。

(中時 )