好不容易等到沃爾、考辛斯、艾瑞克戈登等主力度過7天隔離期歸隊上陣，火箭1日終於可以全員出擊，首次穿上火箭球衣登場的沃爾，雖拿22分、9助攻與6籃板，但火箭能以122比119擊退國王拿下本季首勝，仍靠「大鬍子」哈登末節完全爆發。

雙方打到最後關頭，國王還以110比106領先，可是接下來哈登主宰戰局，一個人連拿7分，帶起火箭一波9比0反撲，打到最後2分鐘，火箭反以115比110超前，可是國王並未放棄，哈利伯頓最後22.4秒投進三分球，雙方僅差1分。

國王很快把哈登送上罰球線，讓他在最後18.8秒兩罰俱中，接著國王中鋒荷莫斯放進兩分球，又送哈登兩罰俱中，雙方差距仍是3分，已無暫停可用的國王，接著讓希爾德三分出手沒進，福克斯雖搶進攻籃板，可惜他三分出手也告落空。

哈登全場拿下33分、8助攻與6籃板，其中末節包辦16分，完全搶光沃爾本季首次上場鋒頭，先發中鋒伍德也拿21分、12籃板，再次證明他已成為火箭不動內線主力，艾瑞克戈登替補拿下17分，考辛斯8分；國王以哈里生巴恩斯24分最高。

(中時 )