今年耶誕節對柯瑞來說，恐怕一點也沒辦法快樂了！公鹿在26日耶誕大戰靠著米德頓猛轟31分，「字母哥」阿提托康波也拿15分、13籃板，最後以138比99痛宰作客的勇士，這是勇士連兩戰慘遭對手狠狠修理，他們在開幕戰慘輸籃網26分。

儘管打完上半場，勇士僅以56比66小幅落後，卻在第3節徹底失守，也讓公鹿擴大領先到20分以上，來到末節，情況更加糟糕，勇士完全抵擋不住公鹿板凳猛攻，最多曾落後到43分的離譜地步，也難怪坐在板凳席上的柯瑞臉色鐵青。

勇士會輸這麼慘的主因，在於烏布雷、威金斯兩名先發射手表現持續低迷，原本看好頂上「浪花弟」克雷湯普生位置的烏布雷，此役投10中1，含三分球投5中0，僅拿3分，威金斯也沒好到哪去，全場投18中6，含三分球4投0中，拿下12分。

柯瑞雖拿19分、6助攻與4籃板，全場投17中6，含三分球投10中2的手感也不算好，勇士此役唯一亮點則是今年選秀榜眼懷斯曼，除了貢獻18分、8籃板及3火鍋，三分球更是全隊最佳的投4中3，可是苦吞開季2連敗的勇士，到底何時才能開胡？

(中時 )