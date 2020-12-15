去年重建的屏東潮州鎮福安宮，由於修建中被檢舉占用道路面臨拆除危機，廟方管委會取得屏東縣政府同意後，租用廟旁空地，以「原廟抬升平移」技術，平移到合法的租用地。廟方今天號召當地民眾，舉辦「千人移廟大典」，現場湧入1千多人，合力拉著8條粗麻繩進行遷廟，出現罕見的「千人拔河移廟」的景象。

屏東潮州福安宮今進行「千人移廟大典」，現場湧入1000人合力拉著8條粗麻繩，順利讓宮廟移動40公尺。（圖／翻攝自屏東迷PingtungMeaning臉書）

屏東潮州福安宮今進行「千人移廟大典」，現場湧入1000人合力拉著8條粗麻繩，順利讓宮廟移動40公尺。（圖／翻攝自屏東迷PingtungMeaning臉書）

今日活動開始，福安宮周圍湧入上千名身穿白色上衣信眾，屏東縣長潘孟安也到現場參加，直播畫面可見，要被移動的廟宇下方，早已設置好抬升軌道與滾筒，並綁上8條粗麻繩，準備由現場上千人一起移廟。

移動儀式剛開始發生一段小插曲，因為其中一條麻繩意外斷掉，活動一度停止，所幸經過廟方緊急處理後，移廟儀式才又重新進行，最後順利將1200噸的廟宇，移動40公尺。據悉，「千人移廟」只是一種儀式，日後仍會使用機具將宮廟搬遷至定位。

據傳，潮州福安宮從日治時期就已存在，但因當年政策，台灣民間信仰遭禁，民眾只好種下榕樹並放置石頭，作為福德正神的神位，直到1970年代建立廟宇。去年，廟方考慮建體老舊開始著手重建，過程中卻遭檢舉認定成違建，經過廟方人員多方協調，決定號召信徒一起移廟，當時開放報名僅2天名額就爆滿，廟方最後也送給參與活動的信徒「美金證書」作為紀念。

(中時新聞網)