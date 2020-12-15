中國人民銀行（大陸央行）15日公告展開9500億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，其中包含7日、16日兩次MLF到期的續做與100億元的逆回購操作，而這也是人行連續5個月針對MLF進行超額續做。從政策態度上，業內人士認為人行要在明年1月再度實施全面降準的可能性較小。

據第一財經引述東方金誠首席宏觀分析師王青更指出，這顯示從5月以來的「緊貨幣」在年底全面告一段落，未來市場利率走勢將進入圍繞政策利率寬幅波動的過程，上下偏離政策利率的幅度有望控制在40個基點之內。

據Wind資訊數據顯示，12月7日和16日分別有3000億元MLF到期，累計到期規模達6000億元，而人行15日公告的操作規模較到期更多出3500億元、合計9500億元。這也是人行連續第5個月超額續做MLF。

從MLF操作利率上看，人行15日公告得標利率為2.95％，這是MLF利率連續第9個月未做調整。不少業內人士看來，大陸國內經濟「V型」反轉與外部不確定性猶存，是這段時間政策利率保持不動的主要原因，預計短期內MLF利率有望繼續保持穩定。

(旺報 )