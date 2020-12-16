大陸國際航線貨運於11月達成2020年以來首次正增長，與2019年相比年增1.9％。貨機所完成貨郵運輸量達25.5萬噸，年增21.2％，維持高增速。

大陸民航局公布11月民航安全生產運行狀況，安全運行方面，完成運輸航空飛行89.7萬小時，恢復至2019年同期88.9％；通用航空飛行10.6萬小時，年增9.2％。

生產運輸方面，11月份運輸總周轉量為82.8億噸公里，恢復至2019年同期的77.3％，旅客運輸量達4,441.2萬人次，恢復至同期83.7％。

另一方面，貨郵運輸量67.5萬噸，與同期相比下降3.5％，也較10月下降3.3個百分點。其中，國際航線貨運量達2020年首次月增長。

航安辦主任熊杰表示，11月份各類飛行41.7萬班次，恢復至2019年同期86.6％，且全國航班正常率為91.8％，維持較高水平。

(工商 )